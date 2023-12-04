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Заря - Рух: онлайн-трансляция матча УПЛ 04.12.2023

Команды встретятся в поединке чемпионата Украины. Следи за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.
Сегодня, 13:00
Заря - Рух / УПЛ
Заря - Рух / УПЛ

В понедельник, 4 декабря, в Ужгороде пройдет матч шестнадцатого тура Украинской Премьер-лиги между Зарей и Рухом.

На данный момент команды находятся словно на разных планетах. Луганчане из двенадцати сыгранных туров выиграли лишь два поединка. При этом недавно они разгромно проиграли Генту и потеряли шансы на выход из группы Лиги конференций.

У львовского коллектива все куда лучше: подопечные Виталия Пономарева занимают пятое место и стараются не отставать от лидирующей группы.

Матч Заря - Рух пройдет в Ужгороде на стадионе Авангард. Стартовый свисток встречи прозвучит в 13:00.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Заря - Рух

Трансляция будет доступна в этой новости, начиная с 13:00, а также на YouTube-канале FootballHub.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей Украинской Премьер-лиги сезона-2023/24.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины Заря Луганск рух львов

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