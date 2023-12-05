Григорий Козловский о победе ФК «Рух» U-13 на Number One Cup: Вы достойное будущее украинского футбола

Команда ФК «Рух» U-13 продемонстрировала высокий уровень игры и победила в международном турнире Number One Cup, который имеет неофициальный статус Лиги чемпионов для детей этого возраста.

Юные игроки «Руха» U-13 приняли участие в соревнованиях Number One Cup, которые прошли в польском Вроцлаве. Уже в первый день турнира «желто-черные», со счетом 2:0 победили сверстников из чешской команды «Млады Болеслав» благодаря голам Кушнира и Кочуры.

В дальнейшем «руховцы» победили и польскую команду «Лехию» с аналогичным счетом 2:0, в этот раз победными голами отметились Грицюк и Кочура. Также «желто-черные» потрясающе обыграли польскую команду «Добре Място» со счетом 5:0, в этот раз голы принадлежали Грицюку, Ксьонджику и Гулю.

Во второй день соревнований ФК «Рух» U-13 сыграл заключительные матчи группового этапа. Сначала «желто-черные» немного уступили литовской команде «Балтике» - 0:1. Однако в дальнейшем, львовяне догнали и благодаря голам Кочуры и Горина победили английский «Лутон» со счетом 2:1.

Таким образом, «руховцы» блестяще прошли свою группу, и получили 4 победы в 5 матчах с разницей голов 11-2.

Как отметил основатель футбольной академии «Рух» львовский меценат и предприниматель Григорий Козловский: «Наши воспитанники - это наше будущее! И именно в такие моменты понимаешь, что мы движемся правильным путем!».

Стоит заметить, что этот турнир по своей значимости можно приравнять к детской Лиге чемпионов УЕФА. И все ярые болельщики и фаны футбола понимают какой это высокий уровень.

В четвертьфинале «желто-черные» встретились с командой «Порту». Продолжалась напряженная игра, которая закончилась ничьей, однако уже в серии пенальти наши казаки одолели португальцев со счетом - 3:2.

А в полуфинале кубка Number One Cup украинская команда сыграла с итальянской командой «Пармой». Так «Рух» открыл счет в матче, однако итальянцы смогли вырвать нулевой счет. Поэтому дальнейшая судьба «руховцев» определилась в финале в серии пенальти, и снова победа со счетом 3:2.

В финале «Рух» U-13 встретился с командой «Спортинга», в которой уже в серии пенальти «руховцы» отвоевали у португальцев - 3:2 и триумф на Number One Cup.

«Кто знает об уровне этого турнира, я уверен, аплодирует стоя! Наша команда «Рух» U-13 продемонстрировала топ-уровень и победила в турнире! «Руховцы» заняли первое место на групповом этапе, в 1/4 финала «желто-черные» стали обидчиками «Порту», в полуфинале победили «Парму», а в финале одолели «Спортинг» - отметил Григорий Козловский.

Григорий Козловский поздравил тренерский штаб и игроков «Руха» U-13. Основатель Академии поблагодарил всех, и отметил, что «желто-черная» семья достойно представила Академию «Рух» на международном уровне.

Стоит отметить, что Академия ФК «Рух», которую создал и продолжает всесторонне поддерживать Григорий Петрович Козловский, уже имеет в своем составе первых чемпионов. ФК «Рух» U-19 стали чемпионами Украины среди молодежных команд. Матч за футбольное первенство среди молодежных команд Украины состоялся 28 мая 2023 года. Игроки молодежки ФК «Рух» U-19 в выездном поединке с одесским «Черноморцем» показали сильную командную игру.

Григорий Козловский отметил, что футбольный клуб «Рух» и в дальнейшем будет делать все, чтобы прогрессировать на пути к высоким целям. Прекрасным подтверждением этих слов является нынешняя победа на Number One Cup.

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