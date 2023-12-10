Ворскла - Рух: онлайн-трансляция матча УПЛ 10.12.2023
В воскресенье, 10 декабря, состоится матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором полтавская Ворскла на своем поле будет принимать львовский Рух.
Команда Виктора Скрипника захочет взять реванш за разгромное поражение в первом круге со счетом 1:4.
Команды являются соседями в турнирной таблице чемпионата Украины: Рух занимает шестое место, имея в активе 25 очков, а Ворскла идет следом, отставая на три балла.
В последнем туре УПЛ львовяне сыграли вничью с Зарей (0:0), а полтавчане обыграли на выезде Днепр-1 (2:1).
Матч Ворскла - Рух пройдет в Полтаве на стадионе Ворскла. Стартовый свисток встречи прозвучит в 13:00.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Ворскла - Рух
Трансляция будет доступна в этой новости, начиная с 13:00. В Украине этот матч будет показан на телеканалах и платформах MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV.
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей Украинской Премьер-лиги сезона-2023/24.
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