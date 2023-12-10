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Ворскла - Рух: онлайн-трансляция матча УПЛ 10.12.2023

Команды встретятся в поединке чемпионата Украины. Следи за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.
Сегодня, 09:11
Ворскла - Рух / УПЛ
Ворскла - Рух / УПЛ

В воскресенье, 10 декабря, состоится матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором полтавская Ворскла на своем поле будет принимать львовский Рух.

Команда Виктора Скрипника захочет взять реванш за разгромное поражение в первом круге со счетом 1:4.

Команды являются соседями в турнирной таблице чемпионата Украины: Рух занимает шестое место, имея в активе 25 очков, а Ворскла идет следом, отставая на три балла.

В последнем туре УПЛ львовяне сыграли вничью с Зарей (0:0), а полтавчане обыграли на выезде Днепр-1 (2:1).

Матч Ворскла - Рух пройдет в Полтаве на стадионе Ворскла. Стартовый свисток встречи прозвучит в 13:00.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Ворскла - Рух

Трансляция будет доступна в этой новости, начиная с 13:00. В Украине этот матч будет показан на телеканалах и платформах MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей Украинской Премьер-лиги сезона-2023/24.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ ворскла чемпионат Украины Рух

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