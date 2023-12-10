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Ворскла - Рух 1:1: обзор матча и результат игры 10.12.2023

Полтавская команда под конец поединка вырвала ничейный результат.
Сегодня, 15:28
Ворскла и Рух сыграли вничью / ФК Ворскла
Ворскла и Рух сыграли вничью / ФК Ворскла

В воскресенье, 10 декабря, Ворскла в рамках 17-го тура украинской Премьер-лиги принимала на своем поле Рух.

Полтавская команда, уступая в счете с середины первого тайма, сумела добыть ничейный результат ближе к концу противостояния.

Гости вышли вперед на 24-й минуте, когда отличился Василий Рунич, а хозяевам поля удалось отыграться только на 83-й минуте усилиями Руслана Степанюка. Вскоре полтавчане остались в меньшинстве, когда за вторую желтую был удален автор гола.

На данный момент Ворскла с 23 очками занимает седьмую строчку в турнирной таблице УПЛ. Рух идет на пятой позиции, имея 26 баллов.

Статистика матча Ворскла - Рух 17-го тура чемпионата Украины

Ворскла - Рух 1:1

Голы: Степанюк, 83 - Рунич, 24

Владение мячом: 61% - 39%
Удары: 9 - 6
Удары в створ: 3 - 3
Угловые: 4 - 2
Фолы: 7 - 17
Атаки: 97 - 87

Ворскла: Исенко - Пердута, Павлюк, Крупский, Фелипе - Скляр (Черныш, 90+3), Челядин (Бацула, 73) - Якубу (Нестеренко, 72), Юрченко, Кане - Степанюк.

Рух: Ледвий - Сыч, Слюбик, Дидык, Роман - Пастух, Сапуга, Подгурский - Квасница (Альваренга, 70), Карабин (Эдсон, 69), Рунич (Лях, 52).

Предупреждения: Кане, Степанюк, Скляр - Дидык, Сапуга, Роман

Удаление: Степанюк, 85 (вторая желтая).

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