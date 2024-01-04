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При поддержке VBET Украина откроется центр помощи для людей с риском игровой зависимости

Организатор азартных игр VBET Украина стал партнером ОС "Центр ответственной игры".
Сегодня, 13:10

Организатор азартных игр VBET Украина стал партнером ОС "Центр ответственной игры", компания в частности сосредоточится на открытии пространства "GamCare Space" в рамках Программы "Внедрение в Украине социальных услуг для людей с риском игровой зависимости".

В целом Программа включает в себя разработку государственного стандарта предоставления услуги "Социально-психологическая реабилитация лиц с игровой зависимостью", учебного курса для поставщиков социальных услуг, проведение тренинга, глобальную информационную кампанию и, собственно, открытие физического пространства "GamCare Space". 

"GamCare Space" при поддержке VBET Украина в пилотном проекте будет открыто в Киеве в 2024 году. В нем помощь смогут получить лица, имеющие
признаки проблемной или патологической игры и члены их семей. В центре будут работать социальные работники, юрист и психологи. Последние при необходимости будут проводить индивидуальные и групповые консультации. Для тех, кто нуждается в помощи, но не сможет посетить "GamCare Space" физически, будет работать горячая линия. 

Сотрудничество с ОО "Центр ответственной игры" является логическим продолжением общей политики VBET Украина по ответственной игре. Компания проводит активную просветительскую работу по безопасности ставок на спорт, рассказывает клиентам о личной финансовой безопасности, информирует о ходе всех спортивных событий. VBET Украина имеет разработанный комплекс мер, чтобы уберечь клиентов от неразумного расходования средств, например, установление лимитов или временное ограничение игры.

В частности, верифицированный клиент компании может по собственной инициативе установить ограничения на проигрыш в казино и ставках на определенную сумму, минимально на 1 грн, на промежуток день, неделю, месяц или год. Как только клиент достигнет установленного лимита, то не сможет больше играть. 

Можно установить лимит на депозит, который вносит на собственный счет. Минимальная сумма лимита депозита составляет 25 грн, максимальная - не ограничена. Срок самоограничения от одного дня до года. 

Но в любом случае служба заботы VBET Украина всегда предоставит необходимую информацию и поможет в случае возникновения вопросов по устранению игровой зависимости.

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