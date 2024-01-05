Новичок УПЛ сообщил об уходе двух игроков

Черкасский ЛНЗ сообщил о досрочном уходе двух футболистов.

Как сказано в заявлении пресс-службы клуба, команду покинули Владислав Хамелюк и Евгений Селин.

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Хамелюк играл за ЛНЗ с 2022 года, а в текущем сезоне провел всего 5 матчей, не отметившись результативными действиями.

Селин перешел в клуб этой осенью, сыграв 6 поединков в УПЛ также без результативных действий.

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