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Игроки Кривбасса записали патриотичный трек

Дмитрий Хомченовский и Андрей Понедельник продолжают не только футбольную, но и музікальную карьеру.
Сегодня, 19:27
Дмитрий Хомченовский, Андрей Понедельник и Роман Васильковский / fckryvbas.com
Дмитрий Хомченовский, Андрей Понедельник и Роман Васильковский / fckryvbas.com

Футболисты криворожского Кривбасса Дмитрий Хомченовский и Андрей Понедельник вместе с представителем медиа-службы клуба Романом Васильковским записали патриотический трек.

Песня, которая уже доступна на всех стриминговых площадках, получила название "Бачу Дим". Также вместе с самим треком вышел и клип, снятый в уникальном формате 360°.

Для Понедельника, взявшего для своей музыкальной карьеры псевдоним Lunes и Хомченовского, выступающего под псевдонимом DJ Tadesco это уже третья совместная работа. Андрей стал автором слов, а Дмитрий выступил в качестве автора музыки.

Ранее игроки Кривбасса выпустили песни с названием "Доля" и "Називайте нас Бандерами".

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Оба футболиста также высказались о истории создания последнего их трека и о том, что он означает.

"Всегда поддерживаем защитников нашей родной Украины и ее народ. На этот раз записали новый трек о борьбе против оккупантов. В песне говорится о том, что как бы там ни было, мы все равно рано или поздно вернемся в свои дома, свою родную землю. Победа будет за нами, ведь за нами правда", - заявил Понедельник.

"Мы вложили в новый трек всех себя. На этот раз пригласили к исполнению Романа Васильковского. Хотим продолжать поддерживать украинский народ. Поэтому просим оценить наше новое произведение", - резюмировал Хомченовский.

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