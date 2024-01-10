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Кривбасс усилился лидером аутсайдера УПЛ

Егор Твердохлиб стал игроком криворожан.
Сегодня, 11:26
Егор Твердохлиб / Getty Images
Егор Твердохлиб / Getty Images

Криворожский Кривбасс усилил линию полузащиты.

Как сообщает пресс-служба клуба, коллектив Юрия Вернидуба подписал Егора Твердохлиба из Миная. Финансовые детали трансфера не сообщаются.

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Украинский хавбек подписал с криворожанами контракт на 4 года. Зарплата футболиста в новом клубе также не уточняется.

В текущем сезоне Твердохлиб провел 15 матчей, забив 2 гола и отдав 1 результативную передачу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кривбасс минай Егор Твердохлиб

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