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Верес подписал бывшего полузащитника Александрии

Банада заключил контракт с ровенским клубом.
Сегодня, 13:19
Евгений Банада / ФК Верес
Евгений Банада / ФК Верес

Верес объявил о подписании полузащитника Евгения Банады, начинавшего текущий сезон в составе ЛНЗ.

Как сообщает пресс-служба ровенского клуба, 31-летний футболист заключил контракт сроком на один год и уже присоединился к команде на тренировочном сборе в Турции.

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Банада большую часть карьеры провел в Александрии. Также выступал за Олимпик, Металлист и Кривбасс. Летом 2023 года полузащитник пополнил состав ЛНЗ, но старт нынешнего сезона пропустил из-за повреждения. В составе черкасского клуба он провел на поле всего девять минут, выйдя на замену в матче с Зарей.

Всего на уровне УПЛ Банада провел за карьеру 172 матча. Также сыграл два поединка за молодежную сборную Украины U-21.

Ранее сообщалось, что Верес проведет благотворительный матч с немецким клубом.

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