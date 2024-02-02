Верес проведет благотворительный матч с немецким клубом

Верес Ровно сыграет благотворительный поединок с немецким клубом.

Как сообщает пресс-служба украинского коллектива, "красно-черные" сыграют с Рот-Вайс Эссеном. Поединок состоится 23 марта на Стадионе ан дер Хафенстрассе в Эссене.

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Вырученные деньги уйдут от продажи билетов на развитие детской академии и футбольной инфраструктуры клуба.

Рот-Вайс Эссен выступает в третьей немецкой Бундеслиге. Коллектив Кристофа Дабровски идет на седьмом месте с 36 очками в активе, отставая на 4 пункта от третьей позиции, которая дает право сыграть в переходных матчах за возможность повысится в классе.

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