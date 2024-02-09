Гол Ваната врятував Динамо від поразки в контрольному поєдинку
Очередной спарринг закончился не в пользу киевлян.
В пятницу, 9 февраля, киевское Динамо провело контрольную встречу с северомакедонской Шкендией.
Македонцы вышли вперед уже на 26-й минуте, форвард Шкендии Адеми протянул мяч от центра поля и отличным пасом нашел партнера, который и переиграл Бущана.
Динамовцы долго не могли отыграться, хоть и контролировали игру. Лишь на 60-й минуте Владислав Ванат сумел сравнять счет. До конца поединка ни одна из команд так и не смогла забить победный гол.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Динамо - Шкендия
Динамо - Шкендия 1:1
Голы: Ванат, 60 - Шала, 26
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