ЛНЗ подогрел интерес к противостоянию с Кривбассом трендовым роликом

Спасибо Канье Уэсту за новый мем.

В пятницу, 23 февраля, после зимней паузы возвращается УПЛ матчем ЛНЗ - Кривбасс.

Черкасский клуб решил подогреть интерес к матчу поделился трендовым роликом, посмотренным у Милана.

Матч ЛНЗ - Кривбасс, похоже, посетят некоторые звездные гости, но инкогнито, в стиле Канье Уэста.

Напомним, что с расписанием всех матчей УПЛ вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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