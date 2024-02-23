ЛНЗ подогрел интерес к противостоянию с Кривбассом трендовым роликом
Спасибо Канье Уэсту за новый мем.
В пятницу, 23 февраля, после зимней паузы возвращается УПЛ матчем ЛНЗ - Кривбасс.
Черкасский клуб решил подогреть интерес к матчу поделился трендовым роликом, посмотренным у Милана.
Матч ЛНЗ - Кривбасс, похоже, посетят некоторые звездные гости, но инкогнито, в стиле Канье Уэста.
Напомним, что с расписанием всех матчей УПЛ вы можете ознакомиться на нашем сайте.
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