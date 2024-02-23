Вернидуб: По пенальти в ворота ЛНЗ не может быть никаких вопросов. Игрок сыграл рукой

В Ковалевке матчем между ЛНЗ Черкассы и криворожским Кривбассом возобновилась УПЛ после зимнего перерыва.

Наставник криворожан Юрий Вернидуб высказался об исходе поединка, в частности, остановившись на моменте с назначением пенальти в ворота соперника.

По словам украинского специалиста, он вместе с тренерским штабом удостоверился в необходимости 11-метрового еще до того, как Анастасия Романюк приняла окончательное решение после просмотра VAR.

"Я думаю, что итог сам за себя говорит - мы выиграли 3:0. Была неплохая игра, но, на мой взгляд, с первых минут мы взяли мяч под контроль. Была наша инициатива, были моменты, которые немножко не реализовали. Потом появился шанс - пенальти. По этому не может быть никаких вопросов, игрок сыграл рукой. Илич спокойно реализовал.

На второй тайм вышли, мы не остановились, дальше играли. Хороший мяч забил Аду, а потом Кузык, чей мяч, думаю, может быть лучшим в туре.

Думаю, мы заслужили победу. Будем двигаться дальше. Нам предстоит 12 туров.

Сразу ли мы поняли, что должен быть пенальти? Да, сейчас такая у нас аппаратура. Вы же видели - у нас на скамейке запасных есть свой iPad, который показывает матч. Мы еще раньше увидели, что там было нарушение. Поэтому не было никаких вопросов и сомнений", - заявил Вернидуб.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!