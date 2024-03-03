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Ряд игроков Шахтера может пропустить матч против Кривбасса

Ключевые игроки "горняков" под вопросом на центральный матч тура
Сегодня, 12:29
Шахтер / shakhtar.com
Шахтер / shakhtar.com

В рамках центрального матча 19-го тура чемпионата Украины Шахтер встретится с Кривбассом.

Как сообщил спортивный директор "горняков" Дарио Срна, в этом поединке может не сыграть ряд игроков команды.

"Эгиналдо, Матвиенко, Степаненко и Зубков под большим вопросом на Кривбасс. Пусть врач принимает решение", - заявил хорватский функционер в комментарии УПЛ ТВ.

Напомним, на нашем сайте доступно превью матчей УПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер кривбасс

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