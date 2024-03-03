Ряд игроков Шахтера может пропустить матч против Кривбасса
Ключевые игроки "горняков" под вопросом на центральный матч тура
В рамках центрального матча 19-го тура чемпионата Украины Шахтер встретится с Кривбассом.
Как сообщил спортивный директор "горняков" Дарио Срна, в этом поединке может не сыграть ряд игроков команды.
"Эгиналдо, Матвиенко, Степаненко и Зубков под большим вопросом на Кривбасс. Пусть врач принимает решение", - заявил хорватский функционер в комментарии УПЛ ТВ.
Напомним, на нашем сайте доступно превью матчей УПЛ.
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