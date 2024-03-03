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Один из лидеров Кривбасса сможет сыграть против Шахтера

Даниил Бескоровайный восстановился к поединку против "горняков".
Сегодня, 13:02
Даниил Бескоровайный / Кривбасс
Даниил Бескоровайный / Кривбасс

Для фанатов криворожского Кривбасса накануне игры с Шахтером появилась хорошая новость.

Вице-президент клуба Артем Гагарин в эфире УПЛ ТВ сообщил, что в общую группу вернулся центральный защитник Даниил Бескоровайный.

"С Даней Бескоровайным у нашей пресс-службы был эксклюзив. Он много тем зацепил, и самая главная тема, как мне кажется то, что он готов к матчу. Он восстановился, он в строю", - сказал Гагарин.

Напомним, ранее сообщалось, что ряд игроков Шахтера может пропустить игру с Кривбассом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кривбасс Даниил Бескоровайный

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