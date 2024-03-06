Стала известна заявка молодежной сборной Украины на матч отбора Евро-2025

Команда продолжит свой путь к выходу в основную часть турнира.

Главный тренер сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса вызвал 24 футболиста на матч отбора Евро-2025 против молодежной сборной Азербайджана.

Состав молодежной сборной Украины

Матч Азербайджан – Украина состоится 26 марта. Перед этим 22 марта наша сборная проведет товарищеский матч с командой Марокко U-23.

Ранее сообщалось, что сын Шевченко получил дебютный вызов в юношескую сборную Украины.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!