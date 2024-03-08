Ребров оставил открытым вопрос основного вратаря в сборной

Сергей Ребров не стал рассказывать, кто будет защищать ворота сборной Украины в плей-офф.

Напомним, что специалист вызвал троих вратарей - Георгия Бущана, Андрея Лунина и Анатолия Трубина.

Все они имеют постоянную практику в своих клубах, но кто именно будет стоять в сборной Ребров не стал рассказывать.

"Я очень доволен, что Андрей Лунин имеет практику, а вчера смотрел матч Бенфики. Все наши основные вратари имеют практику - это очень хорошо и непосредственно перед игрой решим кто будет играть. Впереди у них есть матчи в чемпионатах и еврокубках, поэтому сейчас говорить о том, кто будет в воротах рано", - рассказал Ребров.

Напомним, что с заявкой сборной Украины на матч против Боснии и Герцеговины вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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