Скауты Манчестер Юнайтед следят за футболистом из Первой лиги Украины

Защитник может пополнить представительство Украины в Англии.

Защитник Металлист Кирилл Дигтяер привлек внимание Манчестер Юнайтед.

Как сообщает Игорь Цыгынык, скауты английского клуба следят за 16-летним футболистом.

Представители "красных дьяволов" просматривали игрока во время последних матчей сборной Украины U-17. Напомним, команда Юрия Мороза в марте победила сверстников из Греции (2:0) и Швейцарии (3:0).

В текущем сезоне Дигтярь провел 13 матчей за Металлист, отметившись 3 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед планирует важное подписание на самую проблемную позицию.

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