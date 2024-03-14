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Рух потерял до конца сезона уже второго капитана

Юрий Климчук выбыл из-за надрыв крестообразной связки.
Сегодня, 14:30
Юрий Климчук / fcruhlviv.com
Юрий Климчук / fcruhlviv.com

Нападающий Руха Юрий Климчук, вероятно, не появится больше на поле в этом сезоне.

Напомним, что капитан львовской команды получил травму в матче против Днепра-1, однако она оказалась куда серьезней. В клубе позднее уточнили, что проблемы с коленом начались у форварда еще на зимних сборах.

26-летний игрок получил надрыв крестообразной связки во время матча и в скором времени его ждет операция в Польше.

Даже в самом лучшем случае восстановление Климчука займет не менее четырех месяцев. Отметим, что ранее до конца сезона с подобной травмой выбыл и основной капитан команды Марко Сапуга.

Ранее также сообщалось, что тренер Черноморца сбежал из Украины.

 

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