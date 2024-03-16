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Оболонь - Полісся: результат матчу

Сергей Чоботенко сильно подвел житомирскую команду.
Сегодня, 17:28
Оболонь - Полесье / upl.ua
Оболонь - Полесье / upl.ua

В субботу, 16 марта, Оболонь принимала дома Полесье в рамках 21-го тура УПЛ.

Матч начался, неожиданно, с красной карточки у гостей. Чоботенко получил справедливое наказание за фол последней надежды.

А уже на десятой минуте Черненко открыл счет голом-красавцем, удачно сняв паутину с девятки ворот. Полесье до конца первого тайма создало немало моментов, но игрокам не хватало удачи.

А вот во втором тайме чистой борьбы было намного больше, чем моментов, но хозяева все же смогли удержать победный счет.

Статистика матча Оболонь - Полесье 21-го тура УПЛ

Оболонь - Полесье 1:0
Гол: Черненко, 10

Владение мячом: 56% - 44%
Удары: 4 - 6
Удары в створ: 1 - 1
Атаки: 84 - 80
Фолы: 7 - 7

Оболонь: Кичак - Грисьо (Лукьянчук, 74), Приймак, Дубко, Осман, Мединский, Черненко (Запорожец, 74), Мороз (Косовский, 46), Слободян (Суханов, 63), Прокопенко, Краснопир (Тарануха, 63).

Полесье: Бойко - Шабанов, Чоботенко, Кравченко, Михайличенко, Танковский, Назаренко (Кравец, 5), Фортюне (Ндукве, 69), Козак (Луифер, 69), Крушинский (Кушниренко, 69), Будковский (Мустафаев, 74).

Предупреждения: Прокопенко, 7, Черненко, 23, Дубко, 44, Грисьо, 58, Примак, 70, Мединский, 83 - Козак, 50, Танковский, 51, Михайличенко, 56, Фортюн, 57

Удаление: Чоботенко, 2

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