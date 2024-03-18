Стала известна официальная дата рассмотрения иска Тимощука на УАФ в CAS

Действующий тренер российского Зенита Анатолий Тимощук подал в суд на УАФ в Лозанну.

Спортивный арбитражный суд (CAS) на своем официальном сайте объявил дату рассмотрения дела – 22 апреля этого года.

Напомним, КДК УАФ пожизненно запретил Тимощуку осуществлять любую футбольную деятельность, лишил всех титулов, рекомендовал Центру лицензирования УАФ принять соответствующие меры по отзыву (лишению) тренерской лицензии Pro-UEFA и поручил Администрации УАФ обратиться в органы государственной власти о лишении всех государственных наград и почетных званий.

Тимощук подавал апелляции в украинские инстанции, но потерпел неудачу. Сейчас он обратился в международный суд.

Ранее сообщалось, что бывший игрок сборной Украины U-21 оказался в московском клубе.

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