В составе футбольных предателей Украины появилось очередное пополнение.

Как сообщает издание FootballHub, ссылаясь на Transfermarkt, в состав московского спартака-2 перебрался бывший игрок молодежной команды "желто-голубых" Мирослав Зновенко.

Переход был оформлен на правах свободного агента в начале февраля этого года, но на своих официальных ресурсах коллектив из болот об этом трансфере не объявлял.

Несмотря на это, голкипер уже успел дебютировать за свою новую команду в товарищеском поединке против еще одной команды из-за поребрика.

Отметим, что в Украине Зновенко находился в системе Металлиста и Днепра-1 и успел провести 1 матч за сборную Украины до 21 года, а также 4 за сборную до 18 лет.

Напомним, ранее в страну-террориста сбежал экс-игрок Шахтера Александр Роспутько.

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