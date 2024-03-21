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Лидер второй украинской лиги подписал экс-игрока Арсенала

Джордж Льюис получил 44-й номер.
Сегодня, 14:35
Джордж Льюис / facebook.com/pfczvyagel
Джордж Льюис / facebook.com/pfczvyagel

ПФК Звягель объявил о подписании экс-игрока Арсенала Джорджа Льюиса.

23-летний вингер провел 13 матчей за U-23 Арсенала, в которых записал на свой счет один гол. Также успел поработать со взрослой командой под руководством Артеты.

Однако травмы не позволили Льюису полноценно начать карьеру в АПЛ. Теперь игрок попробует реанимировать карьеру в Звягеле.

Льюис уже принял участие в трех контрольных поединках своей новой команды и отметился одним ассистом. В новой команде Льюис получил 44-й номер.

Ранее ISPORT сообщал, что на поле вернулся легендарный украинский форвард.

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