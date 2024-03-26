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Ротань назвал причину поражения олимпийской сборной Украины

В первом матче в истории Япония обыграла нашу команду.
Сегодня, 11:55
Руслан Ротань / УАФ
Руслан Ротань / УАФ

Олимпийская сборная Украины U-23 провела товарищеский матч против команды Японии U-23 (0:2).

Главный тренер украинской команды Руслан Ротань прокомментировал этот поединок.

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"Я хотел бы поздравить сборную Японии с победой. Мы очень хотели выиграть, это был хороший спарринг и японцы хорошо сыграли. 

Сегодня мы часто теряли мяч в центре поля. Японские игроки очень быстро прессинговали, а у наших молодых игроков не было опыта игры на выезде, поэтому они плохо адаптировались", - приводит слова Ротаня nikkan sports.

Напомним, олимпийская сборная Украины по футболу впервые в своей истории вышла на ОИ, которые в 2024 году пройдут в Париже. Соперниками команды Руслана Ротаня станут олимпийские сборные Аргентины, Марокко и бронзового призера Кубка Азии среди 23-летних.

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