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Украина разгромила Азербайджан в отборе на Евро-2025 U-21

Команда Мельгосы идет в отборе без потерь.
Сегодня, 15:51
Сборная Украины U-21 / УАФ
Сборная Украины U-21 / УАФ

Во вторник, 26 марта, сборная Украины U-21 встречалась с национальной командой Азербайджана в квалификации на чемпионат Европы-2025.

В первом тайме подопечные Унаи Мельгосы дважды поразила ворота соперника. Сначала Яцык завершил розыгрыш своей команды, а затем Очеретько грамотно реализовал выход с голкипером.

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После перерыва Украина забила третий гол. Очеретько забросил на Рубчинского, который перекинул вратаря.

Украинская сборная возглавляет свою группу, имея шесть побед в шести играх. В следующем туре команда Мельгосы сыграет против Сербии (3 сентября).

Азербайджана U-21 - Украина U-21 0:3
Голы: Яцык, 25, Очеретько, 40, Рубчинский, 56

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