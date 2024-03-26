Украина разгромила Азербайджан в отборе на Евро-2025 U-21
Во вторник, 26 марта, сборная Украины U-21 встречалась с национальной командой Азербайджана в квалификации на чемпионат Европы-2025.
В первом тайме подопечные Унаи Мельгосы дважды поразила ворота соперника. Сначала Яцык завершил розыгрыш своей команды, а затем Очеретько грамотно реализовал выход с голкипером.
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После перерыва Украина забила третий гол. Очеретько забросил на Рубчинского, который перекинул вратаря.
Украинская сборная возглавляет свою группу, имея шесть побед в шести играх. В следующем туре команда Мельгосы сыграет против Сербии (3 сентября).
Азербайджана U-21 - Украина U-21 0:3
Голы: Яцык, 25, Очеретько, 40, Рубчинский, 56
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