Украина разгромила Азербайджан в отборе на Евро-2025 U-21

Команда Мельгосы идет в отборе без потерь.

Во вторник, 26 марта, сборная Украины U-21 встречалась с национальной командой Азербайджана в квалификации на чемпионат Европы-2025.

В первом тайме подопечные Унаи Мельгосы дважды поразила ворота соперника. Сначала Яцык завершил розыгрыш своей команды, а затем Очеретько грамотно реализовал выход с голкипером.

Читай также: Украина - Исландия: сравнение команд, легионеры, стоимость

После перерыва Украина забила третий гол. Очеретько забросил на Рубчинского, который перекинул вратаря.

Украинская сборная возглавляет свою группу, имея шесть побед в шести играх. В следующем туре команда Мельгосы сыграет против Сербии (3 сентября).

Азербайджана U-21 - Украина U-21 0:3

Голы: Яцык, 25, Очеретько, 40, Рубчинский, 56

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!