Украина - Исландия: сравнение команд, легионеры, стоимость

Уже сегодня, 26 марта, сборная Украины проведет финальный матч плей-офф отбора к Евро-2024. Победа будет означать наше присутствие на континентальном форуме, поражение - вылет.

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ISPORT решил провести некое сравнение команд по некоторым критериям и рассказать о нем своим читателям.

Самые дорогие игроки

По версии авторитетного портала Transfermarkt, самым ценным футболистом Украины ныне является Александр Зинченко из лондонского Арсенала. Всего в нашей команде аж девять игроков, которые оцениваются в 20 и более миллионов.

Топ-5 самых дорогих футболистов Украины

Александр Зинченко (Арсенал, Англия) - 42 млн евро Михаил Мудрик (Челси, Англия) - 35 млн евро Артем Довбик (Жирона, Испания) - 30 млн евро Виктор Цыганков (Жирона, Испания) - 28 млн евро Виталий Миколенко/Илья Забарный (Эвертон/Борнмут, Англия) - 28 млн

У наших соперников дорогостоящих игроков гораздо меньше. Главным активом здесь является Альберт Гудмундссон - единственный игрок с оценочной стоимостью больше десятка миллионов евро, сразу 22 млн!

Также довольно прилично эксперты оценивают молодых игроков Лилля и Аякса - Гаральдссона и Глинссона.

Топ-5 самых дорогих футболистов Исландии

Альберт Гудмундссон (Дженоа, Италия) - 22 млн евро Хакон Гаральдсон (Лилль, Франция) - 8 млн евро Кристиан Глинссон (Аякс, Нидерланды) - 7 млн евро Сверрир Инги Ингасон (Мидтьюлланд, Дания) - 4 млн евро Исак Йоханнессон (Фортуна Дюссельдорф, Германия) - 3,5 млн

Общая стоимость исландской команды по данным TM - 69,5 млн евро, то есть меньше, чем Зинченко и Мудрик вдвоем. Украинские футболисты оцениваются в 354,5 млн евро суммарно.

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Легионеры

Чемпионат Исландии очень слабенький, а потому совсем неудивительно, что в национальной сборной нет ни одного представителя домашнего первенства.

Все 23 игрока команды выступают за рубежом. Многие из них в скандинавских чемпионатах, особенно в Дании. Есть представители чемпионатов ТОП-5. Кроме Гудмундсссона и Гаральдссона, это вратарь Брентфорда Хакон Вальдимирсон.

Несколько игроков выступают в низших дивизионах топ-чемпионатов, есть представители Блэкберна, Венеции и Пизы.

В Украине в последнее время намного увеличилось количество легионеров, но все равно их не так много, как у тех же исландцев. В нынешней команде 12 футболистов выступают за рубежом: по четыре представителя АПЛ (Забарный, Зинченко, Миколенко, Мудрик) и Ла Лиги (Довбик, Цыганков, Лунин, Яремчук), итальянец Малиновский, португалец Трубин, австриец Таловеров и бельгиец Сидорчук.

Последние результаты

Национальная сборная Украины за последний год проиграла только один матч - итальянцам на Сан-Сиро, а ровно год назад было также поражение в матче против Англии. В остальных поединках были ничьи с все теми же итальянцами и англичанами, а также Германией в товарищеской встрече. Все остальное наша команда выиграла и, надеемся, продолжит эту серию.

У Исландии результаты совсем не такие радужные. За последние 356 дней они успели проиграть не только оба матча Португалии, но и Словакии (также дважды) и Люксембургу, а победы были над Лихтенштейном, Гватемалой, Гондурасом, Боснией и Израилем пять дней назад.

Несмотря на разгромную победу Исландии над Израилем, этот матч для них нельзя назвать простым. Команда Оге Гарейде пропустила первой, а за десять минут до конца матча соперник имел невероятный шанс сравнять счет, но не реализовал пенальти.

Два последних гола, как и Украина, исландцы забили в концовке матча, но если нашим ребятам надо было пробивать мощную оборону, то "викингам" просто удалось подловить на контратаках оппонента, который уже играл в меньшинстве и всеми силами пытался забить сам.

Предыдущие встречи

Украинцы с исландцами встречались четыре раза, у каждой из команд есть одна победа над соперником, еще два матча завершились вничью.

Последняя из них состоялась еще в 2017 году, в нынешнем составе сборной осталось несколько игроков, которые проиграли (0:2) тот матч в рамках отбора на ЧМ-2018. В старте тогда вышли Руслан Малиновский и Николай Матвиенко, со скамейки запасных вышел еще юный Александр Зинченко, а в запасе остались Андрей Лунин и Сергей Сидорчук.

Но есть еще одна встреча, о которой можно вспомнить. Главный тренер сборной Исландии Аге Гарейде по национальности норвежец и когда-то тренировал эту сборную. Вместе с ней в 2008 году он играл и против Украины. Тогда, на Днепр-Арене, Украина победила норвежцев в дебютном матче Марко Девича.

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