Стало известно, где Украина сыграет товарищеский матч против Польши

Команда Реброва проведет три спарринга перед Евро-2024.

Сборная Украины по футболу проведет три товарищеских матча перед чемпионатом Европы.

Одним из соперников команды Сергея Ребров будет сборная Польши.

Наставник польской команды Михал Пробеж сообщил, что матч с Украиной состоится в Варшаве на стадионе Народовый, который вмещает ориентировочно 58 500 зрителей.

Напомним, сборная Украины сыграет с Германией (3 июня), с Польшей (7 июня) и с Молдовой (11 июня).

Отметим, что авторитетное издание оценило шансы Украины на Евро-2024.

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