Оболонь - Шахтер 0:3 видео голов и лучших моментов матча 30.03.2024

В субботу, 30 марта, Оболонь встречалась на своем поле с Шахтером в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги.

Лидер чемпионата уверенно разобрался с "пивоварами", одержав разгромную победу со счетом 3:0.

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Героем противостояния стал Марьян Швед, который отличился первыми в нынешнем сезоне результативными действиями - вингер "горняков" ассистировал Даниилу Сикану, когда тот вывел гостей вперед, а также оформил дубль.

Оболонь же весь второй тайм провела в меньшинстве, после того как перед перерывом прямую красную карточку за грубы фол получил Сергей Суханов.

Вашему вниманию видео всех голов матча Оболонь - Шахтер в 22-м туре УПЛ:

Оболонь - Шахтер 0:3

Голы: Сикан, 16, Швед, 45+1, 90+1

Оболонь: Кичак - Карась, Лукьянчук, Дубко - Грисьо (Осман, 81), Черненко (Нагиев, 80), Запорожец (Косовский, 46), Мороз, Прокопенко (Вишневский, 85) - Краснопир (Тарануха, 64), Суханов

Шахтер: Ризнык - Конопля (Гочолеишвили, 46), Бондарь, Матвиенко, Азарови - Крыськив (Степаненко, 46) - Швед, Бондаренко, Судаков (Гомес, 60), Кевин (Эгиналду, 76) - Сикан (Траоре, 59)

Предупреждения: Грисьо, Дубко - Судаков, Траоре, Сикан.

Удаление: Суханов, 45+8.

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