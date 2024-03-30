iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Оболонь - Шахтер 0:3 видео голов и лучших моментов матча 30.03.2024

Вашему вниманию обзор поединка украинской Премьер-лиги.
Сегодня, 16:15
Шахтер разгромил Оболонь / ФК Шахтер Донецк
Шахтер разгромил Оболонь / ФК Шахтер Донецк

В субботу, 30 марта, Оболонь встречалась на своем поле с Шахтером в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги.

Лидер чемпионата уверенно разобрался с "пивоварами", одержав разгромную победу со счетом 3:0.

Читай также: Первые в сезоне результативные действия Шведа помогли Шахтеру разгромить Оболонь

Героем противостояния стал Марьян Швед, который отличился первыми в нынешнем сезоне результативными действиями - вингер "горняков" ассистировал Даниилу Сикану, когда тот вывел гостей вперед, а также оформил дубль.

Оболонь же весь второй тайм провела в меньшинстве, после того как перед перерывом прямую красную карточку за грубы фол получил Сергей Суханов.

Вашему вниманию видео всех голов матча Оболонь - Шахтер в 22-м туре УПЛ:

Оболонь - Шахтер 0:3

Голы: Сикан, 16, Швед, 45+1, 90+1

Оболонь: Кичак - Карась, Лукьянчук, Дубко - Грисьо (Осман, 81), Черненко (Нагиев, 80), Запорожец (Косовский, 46), Мороз, Прокопенко (Вишневский, 85) - Краснопир (Тарануха, 64), Суханов

Шахтер: Ризнык - Конопля (Гочолеишвили, 46), Бондарь, Матвиенко, Азарови - Крыськив (Степаненко, 46) - Швед, Бондаренко, Судаков (Гомес, 60), Кевин (Эгиналду, 76) - Сикан (Траоре, 59)

Предупреждения: Грисьо, Дубко - Судаков, Траоре, Сикан.

Удаление: Суханов, 45+8.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ шахтер чемпионат Украины видео голов обзор матча Украинская Премьер-лига Оболонь видео лучших моментов

Статьи по теме

Сикан отметился юбилейным голом за Шахтер Сикан отметился юбилейным голом за Шахтер
УПЛ: Шахтер разгромил Оболонь, Полесье сыграет с Черноморецем, а Верес - с Кривбассом УПЛ: Шахтер разгромил Оболонь, Полесье сыграет с Черноморецем, а Верес - с Кривбассом
Первые в сезоне результативные действия Шведа помогли Шахтеру разгромить Оболонь Первые в сезоне результативные действия Шведа помогли Шахтеру разгромить Оболонь
Заработанный пенальти Мудрика не помог Челси в большинстве обыграть Бернли Заработанный пенальти Мудрика не помог Челси в большинстве обыграть Бернли
Помочь журналистам

Видео

Украина - Исландия: видео голов и обзор матча финала квалификации к Евро-2024
Украина - Исландия: видео голов и обзор матча финала квалификации к Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Плей-офф отбора к Евро-2024: Украина, Польша и Грузия вышли в финальный турнир
просмотров

Последние новости

Европа19:07
Заработанный пенальти Мудрика не помог Челси в большинстве обыграть Бернли
Европа19:03
Автогол Коулмэна в концовке матча принес тяжелые три очка Борнмуту
Европа19:00
Виктор Осимхен: статистика-2023/2024
Европа18:52
Юный талант Реала разочарован отношением к себе со стороны клуба
Европа18:49
Батько Голанда працює над його переходом в іспанський гранд
Европа18:28
Озил удивил фанатов огромной мышечной массой
Европа18:25
Безумный камбек Байера позволил "фармацевтам" продлить свою серию без поражений
Европа18:07
Легендарный вратарь объяснил, почему назвал Винисиуса пи**ром
Европа17:57
Дженоа с Малиновским не смогла обыграть Фрозиноне
Формула 117:50
Лоусон: Ферстаппен очень приятный парень вне болида
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK