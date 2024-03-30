Оболонь - Шахтер 0:3: обзор матча и результат игры 30.03.2024

"Горняки" в гостях разобрались с "пивоварами", которые второй тайм провели в меньшинстве.

В субботу, 30 марта, Оболонь принимала на своем поле Шахтер в рамках 22-го тура украинской Премьер-лиги.

"Горняки" практически сделали результат еще в первом тайме, к тому же получили численное преимущество, а в итоге одержали разгромную победу со счетом 3:0.

Героем встречи стал Марьян Швед, который только второй раз в этом сезоне вышел в стартовом составе Шахтера и оформил свои первые результативные действия в текущей кампании.

Сначала на 16-й минуте противостояния Швед отличился ассистом - вингер донецкой команды вывел один на один с голкипером Даниила Сикана, который успешно переиграл оппонента и открыл счет в поединке. Перед самым перерывом Марьян забил уже сам, вследствие ошибки защитника Оболони отобрав у него мяч и переправив в ворота.

Источник: ФК Шахтер Донецк

В компенсированное к первому тайму время хозяева поля еще и остались в меньшинстве - Сергей Суханов заработал прямую красную карточку за грубый подкат сзади против того же Шведа. Тем не менее реализовать численное преимущество гостям удалось только на 90+1 минуте, когда герой этого матча оформил дубль.

Ассист и дубль Шведа в обзоре разгромной победы Шахтера над Оболонью

Стоит отметить, что в составе Шахтера в этом матче впервые вышел на поле полузащитник Марлон Гомес. Бразильский хавбек перешел в стан "горняков" еще в январе, но из-за травмы смог дебютировать только сейчас.

Шахтер продолжает возглавлять турнирную таблицу УПЛ, набрав 46 очков. Оболонь занимает 13-е место, имея в своем активе 18 баллов.

Статистика матча Оболонь - Шахтер 22-го тура чемпионата Украины

Оболонь - Шахтер 0:3

Голы: Сикан, 16, Швед, 45+1, 90+1

Владение мячом: 32% - 68%

Удары: 7 - 19

Удары в створ: 1 - 10

Угловые: 1 - 7

Фолы: 18 - 14

Атаки: 80 - 100

Оболонь: Кичак - Карась, Лукьянчук, Дубко - Грисьо (Осман, 81), Черненко (Нагиев, 80), Запорожец (Косовский, 46), Мороз, Прокопенко (Вишневский, 85) - Краснопир (Тарануха, 64), Суханов

Шахтер: Ризнык - Конопля (Гочолеишвили, 46), Бондарь, Матвиенко, Азарови - Крыськив (Степаненко, 46) - Швед, Бондаренко, Судаков (Гомес, 60), Кевин (Эгиналду, 76) - Сикан (Траоре, 59)

Предупреждения: Грисьо, Дубко - Судаков, Траоре, Сикан.

Удаление: Суханов, 45+8

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