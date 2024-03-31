Ворскла - Динамо 1:5: обзор матча и результат игры 31.03.2024

Киевской команде удалось отправить в ворота соперника пять мячей.

В воскресенье, 31 марта, Ворскла принимала на своем поле Динамо в рамках 22-го тура украинской Премьер-лиги.

Подопечные Александра Шовковского одержали убедительную победу над полтавской командой, разгромив ее со счетом 5:1.

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Динамо удалось открыть счет на 30-й минуте матча, когда, обыграв вратаря, отличился Владислав Ванат. Удвоили преимущество киевляне перед перерывом усилиями Владимира Бражко, который точно пробил низом после подачи с углового.

Во второй половине встречи гости довели результат до разгромного. Практически сразу после перерыва отличился Николай Шапаренко, реализовав пенальти, а на 77-й минуте он оформил дубль, перебросив голкипера Ворсклы.

Во втором тайме матча также состоялось возвращение на поле Андрея Ярмоленко, который из-за травмы не играл с октября прошлого года. Он и записал на свой счет пятый гол Динамо в этой встрече на 78-й минуте.

Источник: ФК Динамо Киев

Ворскла же смогла ответить только результативным ударом Николая Ковталюка ближе к концу поединка.

Динамо, набрав 41 очко, занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ, Ворскла с 29 баллами расположилась на седьмой строчке.

Статистика матча Ворскла - Динамо 22-го тура чемпионата Украины

Ворскла - Динамо 1:5

Голы: Ковталюк, 83 - Ванат, 30, Бражко, 45+3, Шапаренко, 47 (пен.), 77, Ярмоленко, 78

Владение мячом: 41% - 59%

Удары: 16 - 10

Удары в створ: 6 - 9

Угловые: 3 - 5

Фолы: 17 - 14

Атаки: 110 - 129

Ворскла: Исенко - Крупский, Фелипе (Ковталюк, 70), Павлюк, Бацула, Корниенко - Нестеренко (Глущенко, 68), Толи (Челядин, 48), Сиссоко, Кане - Степанюк.

Динамо: Бущан - Тымчик (Караваев, 80), Попов, Сирота, Дубинчак - Бражко (Биловар, 85), Андриевский - Волошин (Диалло, 80), Шапаренко, Кабаев (Ярмоленко, 66) - Ванат (Пономаренко, 80).

Предупреждения: Челядин - Тымчик, Сирота.

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