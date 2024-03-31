Колос - Днепр-1 0:2: обзор матча и результат игры 31.03.2024

Гол и ассист Пихаленка принес "спортклубовцам" три очка.

В воскресенье, 31 марта, Колос принимал на своем поле Днепр-1 в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги.

Подопечные Юрия Максимова сумели справиться с середняком чемпионата, добыв победу со счетом 2:0.

Днепряне вышли вперед в дебюте встречи усилиями Александра Пихаленка, который отправил мяч в сетку ворот ковалевцев уже на второй минуте. Во втором тайме полузащитник выступил уже в роли ассистента и помог отличиться Алексею Гуцуляку.

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Днепр-1 на данный момент занимает третье место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 42 очка. Колос с 24 баллами идет на десятой позиции.

Статистика матча Колос - Днепр-1 22-го тура чемпионата Украины

Колос - Днепр-1 0:2

Голы: Пихаленок, 2, Гуцуляк, 64

Владение мячом: 49% - 51%

Удары: 9 - 8

Удары в створ: 3 - 5

Угловые: 1 - 0

Фолы: 14 - 12

Атаки: 77 - 81

Колос: Фесюн - Емец, Бурда, Бондаренко, Цуриков - Богданов, Милько - Ильин, Ориховский (Паулаускас, 60), Топалов (Велетень, 77) - Рангел (Безбородько, 77)

Днепр-1: Волынец - Адамюк, Сваток, Сарапий, Мирошниченко - Бабенко, Рубчинский - Леднев (Третьяков, 60), Пихаленок (Очеретько, 90+3), Гуцуляк - Филиппов (Танчик, 90+3)

Предупреждения: Рангел, Бурда - Адамюк, Волынец.

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