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Днепр-1 - Заря 2:2 видео голов и лучших моментов матча 09.04.2024

Вашему вниманию обзор поединка украинской Премьер-лиги.
Сегодня, 20:34
Днепр-1 и Заря сыграли вничью / СК Днепр-1
Днепр-1 и Заря сыграли вничью / СК Днепр-1

Во вторник, 9 апреля, Днепр-1 принимал на своем поле Зарю в матче 23-го тура украинской Премьер-лиги.

Поединок, который дважды прерывался из-за воздушной тревоги, завершился результативной ничьей 2:2 с камбэком луганской команды.

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Все голы в матче были забиты во втором тайме. После перерыва Днепр-1 обеспечил себе преимущество в два мяча усилиями Александра Сватка и Алексея Гуцуляка, но вскоре Заря сократила отставание и сравняла счет благодаря результативным ударам Игоря Кирюханцева и Игоря Горбача.

Вашему вниманию видео всех голов матча Днепр-1 - Заря в 23-м туре УПЛ:

Днепр-1 - Заря 2:2

Голы: Сваток, 48, Гуцуляк, 52 - Кирюханцев, 55, Горбач, 62

Днепр-1: Волынец - Адамюк, Сваток, Сарапий (Пасич, 74), Мирошниченко - Бабенко, Рубчинский - Танчик (Горбунов, 63), Пихаленок (Очеретько, 6), Леднев (Третьяков, 74) - Гуцуляк.

Заря: Сапутин - Бутко, Боль, Батагов, Вантух - Башич - Волошин (Горбач, 46), Чурко (Дришлюк, 90+3), Яцик, Кирюханцев (Слесар, 82) - Антюх.

Предупреждения: Бабенко, Адамюк - Батагов, Кирюханцев.

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