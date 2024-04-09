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Днепр-1 - Заря 2:2 результат и обзор матча УПЛ

Спортивный клуб упустил победу над командой из нижней части турнирной таблицы.
Сегодня, 16:38
Днепр-1 - Заря / СК Днепр-1
Днепр-1 - Заря / СК Днепр-1

В рамках заключительного матча 23-го тура чемпионата Украины Днепр-1 на своем поле принимал Зарю.

В первом тайме команды создали несколько моментов, но реализовать их не сумели.

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После перерыва днепровские игроки забили два быстрых гола. Сваток и Гуцуляк отметились голами в ворота гостей.

Заря не собиралась сдаваться и сумела быстро восстановить паритет. Кирюханцев и Горбач забили и сравняли счет.

В турнирной таблице УПЛ Днепр-1 идет на четвертом месте с 43 баллами. Заря распологается на 12-й строчке с 23 очками.

Статистика матча Днепр-1 - Заря 23-го тура УПЛ

Днепр-1 - Заря 2:2
Голы: Сваток, 48, Гуцуляк, 52 - Кирюханцев, 55, Горбач, 62

Владение мячом: 54% - 46%
Удары: 11-11
Удары в створ: 5-7
Фолы: 9-12
Желтые карточки: 3-2
Атаки: 75-55

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