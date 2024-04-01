Вратарь аутсайдера УПЛ попал в сферу интересов европейских клубов
Закарпатский клуб может заработать на футболисте.
Голкипер Миная Александр Кемкин заинтересовал нескольких представителей европейских чемпионатов.
По информации Футбол 24, вратарь попал в сферу интересов клубов из элитных дивизионов Польши, Хорватии и Бельгии.
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Интерес к 21-летнему футболисту проявляют клубы из УПЛ, которые также хотели бы подписать голкипера.
В текущем сезоне он провел семь матчей за Минай, один раз отыграл на ноль. Transfermarkt оценивает его в 50 тысяч евро.
Напомним, легионер Шахтера интересен нескольким клубам МЛС.
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