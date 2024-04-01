Вратарь аутсайдера УПЛ попал в сферу интересов европейских клубов

Закарпатский клуб может заработать на футболисте.

Голкипер Миная Александр Кемкин заинтересовал нескольких представителей европейских чемпионатов.

По информации Футбол 24, вратарь попал в сферу интересов клубов из элитных дивизионов Польши, Хорватии и Бельгии.

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Интерес к 21-летнему футболисту проявляют клубы из УПЛ, которые также хотели бы подписать голкипера.

В текущем сезоне он провел семь матчей за Минай, один раз отыграл на ноль. Transfermarkt оценивает его в 50 тысяч евро.

Напомним, легионер Шахтера интересен нескольким клубам МЛС.

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