Сикан отметился юбилейным голом за Шахтер

В рамках 22 тура УПЛ Шахтер на выезде уверенно разгромил Оболонь.

Один из голов за "горняков" забил украинский форвард Даниил Сикан. Для футболиста это был 20-ый гол в футболке донецкого клуба.

Сикан открыл счет на 16-ой минуте. После гола Даниила дубль оформил Марьян Швед, который еще оформил ассист на первый мяч в поединке.

Напомним, на нашем сайте доступен видеообзор игры Шахтер - Оболонь.

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