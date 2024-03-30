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Сикан отметился юбилейным голом за Шахтер

Украинец забил в ворота Оболони.
Сегодня, 16:54
Даниил Сикан / shakhtar.com
Даниил Сикан / shakhtar.com

В рамках 22 тура УПЛ Шахтер на выезде уверенно разгромил Оболонь.

Один из голов за "горняков" забил украинский форвард Даниил Сикан. Для футболиста это был 20-ый гол в футболке донецкого клуба.

Сикан открыл счет на 16-ой минуте. После гола Даниила дубль оформил Марьян Швед, который еще оформил ассист на первый мяч в поединке.

Напомним, на нашем сайте доступен видеообзор игры Шахтер - Оболонь.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Даниил Сикан

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