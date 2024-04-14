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Ворскла - Шахтер 0:1: обзор матча и результат игры 14.04.2024

Результативный удар Сикана принес три очка лидеру чемпионата.
Сегодня, 15:02
Шахтер обыграл Ворсклу / ФК Шахтер Донецк
Шахтер обыграл Ворсклу / ФК Шахтер Донецк

В воскресенье, 14 апреля, Ворскла принимала на своем поле Шахтер в рамках 24-го тура украинской Премьер-лиги.

Подопечные Марино Пушича сумели добыть позитивный результат, обыграв полтавскую команду со счетом 1:0.

Единственный в этом поединке гол на 22-й минуте в свой актив записал Даниил Сикан, успешно сыграв на добивании, после того как вратарь Ворсклы Павел Исенко справился с ударом Александра Зубкова.

Шахтеру пришлось доигрывать поединок вдесятером. В меньшинстве свою команду на 56-й минуте оставил Зубков, получив прямую красную карточку за удар ногой в голову голкипера.

На данный момент Шахтер с 52 очками возглавляет турнирную таблицу УПЛ, опережая на четыре балла Динамо. Ворскла с 30 пунктами занимает седьмую строчку.

Статистика матча Ворскла - Шахтер 24-го тура чемпионата Украины

Ворскла - Шахтер 0:1

Гол: Сикан, 22

Владение мячом: 55% - 45%
Удары: 6 - 10
Удары в створ: 4 - 2
Угловые: 2 - 5
Фолы: 9 - 11
Атаки: 89 - 93

Ворскла: Исенко - Крупский, Хрипчук, Пердута, Наджееб (Ковталюк, 68) - Павлюк, Сиссоко - Кане, Челядин (Амилькар, 82), Мякушко (Нестеренко, 52) - Степанюк

Шахтер: Ризнык - Конопля, Бондар, Матвиенко, Азарови - Бондаренко (Назарина, 74), Крыськив - Зубков, Судаков (Степаненко, 88), Кевин (Гомес, 60) - Сикан (Траоре, 73)

Предупреждение: Крупский, 73

Удаление: Зубков, 56 (прямая красная)

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ шахтер ворскла чемпионат Украины Украинская Премьер-лига

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