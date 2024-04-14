Заря - Черноморец: результат матча 14.04.24

В воскресенье, 14 апреля, в номинально домашнем матче Заря принимала Черноморец.

Обе команды начали матч в высоком темпе, но уже на 12-й минуте Заря открыла счет. Игорь Горбач отлично выбрал позицию, замкнув навес в дальний от вратаря угол. До конца тайм неплохие моменты имели Штогрин и Яцык, но счет не изменился благодаря действиям вратарей.

Во втором тайме луганчане продолжили давление, но стараниями Варакуты Черноморец имел шансы в этом матче, да и мяч упорно не шел в ворота с убойных позиций. Гостям приходилось большую часть времени держать оборону, так что отыграться шансов было не так много.

По итогу матч так и завершился с минимальным преимуществом Зари, которая благодаря этому немного оторвалась от зоны вылета.

Статистика матча Заря - Черноморец 24-го тура чемпионата Украины

Заря - Черноморец 1:0

Гол: Горбач, 12

Владение мячом: 47% - 53%

Удары: 20 - 11

Удары в створ: 8 - 2

Угловые: 11 - 7

Фолы: 8 - 8

Атаки: 111 - 94

Заря: Сапутин - Батагов, Джордан, Бутко, Вантух - Башич, Яцык (Бугай, 87), Чурко (Дришлюк, 81) - Кирюханцев (Жуниор Рейс, 73), Антюх (Мишнев, 87) - Горбач (Ндур, 73).

Черноморец: Варакута - Путря (Голуб, 90+1), Гучек, Салюк, Ермаков - Альваренга, Васильев, Кузык (Зе Гомеш, 80) - Штогрин, Бадибанга - Авагимян (Присяжнюк, 80).

Предупреждение: Жуниньо Рейс, 86

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