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Полесье - Колос: результат матча 14.04.24

Один рикошет решил исход поединка.
Сегодня, 19:58
Полесье - Колос / upl.ua
Полесье - Колос / upl.ua

В воскресенье, 14 апреля, Полесье принимало дома Колос в рамках 24-го тура УПЛ.

Первый тайм был наполнен скорее борьбой, чем интересным футболом, однако и Кудрику, и Фесюну приходилось пару раз вступать в игру.

Второй тамй пошел веселее, команды сходу обменялись моментами - Назаренко пробил прямо рядом со штангой, а в ответ Ильин зарядил в перекладину. Затем еще неплохой момент был у Безбородько, но гол забили все-таки футболисты Полесье.

Танковкий едва вышел на поле, как пробил с 20 метров, и мяч рикошетом от защитника влетел в ворота Фесюна.

Статистика матча Полесье - Колос 24-го тура чемпионата Украины

Полесье - Колос 1:0
Гол: Танковский, 83

Владение мячом: 62% - 38%
Удары: 6 - 12
Удары в створ: 3 - 4
Угловые: 3 - 2
Фолы: 9 - 8
Атаки: 96 - 83

Полесье: Кудрик - Тейлор, Чоботенко, Кравец, Смоляков - Крушинский (Танковский, 82), Коста (Кушниренко, 72) - Козак (Петряк, 90+3), Мустафаев, Назаренко (Фортюне, 72) - Луифер (Ндукве, 82)

Колос: Фесюн - Лучкевич, Бурда, Бондаренко, Гончаренко, Цуриков (Емец, 85) - Ильин (Велетень, 85), Ореховский (Милько, 79), Демченко, Топалов (Салабай, 79) - Рангел (Безбородько, 74)

Предупреждение: Назаренко, 15 - Ильин, 60, Салабай, 80, Гончаренко, 86

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