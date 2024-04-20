Умершего Артема Франкова вызвали повесткой в ТЦК
Журналиста попросили обновить свои данные и пройти ВВК.
Покойного редактора журнала "Футбол" Артема Франкова вызвали повесткой в Территориальный центр комплектования Оболонского района города Киева для обновления данных и прохождения ВВК.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Artем Frankov official".
"Нет такого абсурда, который не мог пролезть в нашу жизнь и постепенно оказаться чем-то естественным".
Напомним, Франков умер 31 октября 2023 года после перенесенного инсульта.
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