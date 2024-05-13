Григорий Козловский: игроки ФК «Рух» U-19 будут чемпионами

ФК «Рух» U-19 в ближайшие годы снова станет чемпионом Украины, об этом заявил основатель и почетный президент ФК «Рух» Григорий Козловский, комментируя в фейсбук выступление команды U-19 в текущем сезоне.

Григорий Козловский отметил, что сегодня «желто-черные» взяли глобальный курс на омоложение команды: ««Рух» взял глобальный курс на омоложение и на следующий сезон это будет глобальное омоложение где будут играть дети 2007-2008 годов а вот через сезон и последующие сезоны мы будет чемпионами! Вот такая стратегия клуба! Наберитесь терпения друзья! Гегемония движения уже очень скоро! Для этого нужна вера и терпение!».

Недавно ФК «Рух» Львов, благодаря своей работе и вклад в развитие европейского футбола стал бронзовым призером УЕФА Grassroots Awards, как лучший профессиональный клуб 2023/24.

«Без сильной массовой игры элитный уровень футбола не мог бы существовать. Премия UEFA Grassroots Awards - это важное признание и триумф львовской молодежи на европейском уровне. Это значительное достижение для юных футболистов «Руха», которое свидетельствует об их высоком мастерстве и перспективности», - отметил владелец и почетный президент ФК «Рух» Григорий Козловский.

Сегодня в ФК «Рух» очень сильное поколение игроков 2008 года рождения. Среди кандидатов в сборную Украины этого возраста - 11 кандидатов. Больше нет сколько ни в одном украинском клубе. Джурабаев или Мутстафаев уже не на слуху. В перспективе ближайших лет целая плеяда игроков может пополнить первую команду.

«Инвестирование в развитие детей является ключевой ролью футбольного клуба и Академии «Рух», - отмечает Григорий Петрович Козловский. - Мы развиваем будущих игроков, болельщиков, арбитров и тренеров».

Европейскую известность львовская футбольная Академия «Рух» получила после успешного выступления молодых футболистов «Рух» U-19 в Юношеской лиге УЕФА 2022/23, где «желто-черные» продемонстрировали сильную игру, одолев мощных соперников. ФК «Рух» дошел до 1/8 финала, преодолев два квалификационных раунда.

Еще один талант «руховцев» отметили в Международном центре спортивных исследований (CIES) - «желто-черные» возглавили рейтинг самых молодых команд из более 60 лиг мира. CIES Football Observatory рассчитал количество минут, которые провели на поле игроки в возрасте до 21-го года в 61-й лиге мира, в частности в топ-31 лиге Европы. Львовский ФК «Рух» с показателем 52,4% занял первое место рейтинга. Второе место заняла словацкая «Жилина» - 44,5, а третьим стал австрийский «Ред Булл» из Зальцбурга - 42,7.

А на днях сразу два игрока украинского ФК «Рух» стали номинантами на Golden Boy 2024. Полузащитник «Руха» Евгений Пастух присоединился в этом списке к Богдану Слюбику и они - единственные украинцы среди 100 номинантов на престижную награду.

«Игра этих футболистов - яркий пример сочетания таланта молодых игроков и тренерской работы. А для других - стимул к новым достижениям и победам. Нам нужны сильные футболисты, и я очень рад, что футбольная академия «Руха» воспитывает будущих звездочек, которые станут гордостью Украины!», - резюмировал Григорий Козловский.

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