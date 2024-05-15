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Кривбасс выступит в Лиге Европы благодаря победе Шахтера в финале Кубка Украины

Криворожский клуб впервые с сезона-1999/2000 станет участником еврокубка.
Сегодня, 22:25
Кривбасс Кривой Рог / https://fckryvbas.com/
Кривбасс Кривой Рог / https://fckryvbas.com/

Несколькими днями ранее Кривбасс гарантировал себе третье место Украинской Премьер-лиги по итогам сезона-2023/24.

Это произошло после того, как Полесье обыграло Днепр-1 (1:0), который потерял математические шансы обойти команду Юрия Вернидуба в борьбе за бронзовые медали.

Теперь же криворожский коллектив может выразить благодарность еще одному участнику чемпионата.

Дело в том, что за счет победы Шахтера над Ворсклой (2:1) в финале Кубка Украины, Кривбасс отправится в третий квалификационный раунд Лиги Европы.

При ином результате третье место чемпионата Украины позволило бы команде рассчитывать лишь на второй квалификационный раунд Лиги конференций.

Напомним, что триумф донецкого Шахтера в финале Кубка Украины также расширил еврокубковую квоту для украинских клубов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кривбасс

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