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Полесье неожиданно потеряло очки с Металлистом, а Рух уверенно разбил Черноморец

Борьба за еврокубки накаляется.
Сегодня, 17:30
Металлист 1925 - Полесье / upl.ua
Металлист 1925 - Полесье / upl.ua

В всокресенье, 19 мая, Металлист 1925 принимал дома Полесье в рамках 29-го тура УПЛ.

Хозяева сразу сумели удивить соперника и забить быстрый гол, отличился Денис Гармаш. Однако долго радоваться харьковчанам не пришлось, уже на 10-й минут Мустафаев сразу отыграл один мяч.

Полесье продолжало атаковать, создавая опасность у ворот Металлиста, и наконец на 21-й минуте Ндукве вывел свою команду вперед, а еще через 10 минут Лукас забил третий мяч.

Во втором тайме игра выровнялась, однако создавать команды стали куда меньше, сосредоточив свое внимание на борьбе. В самой концовке матча Моура отыграл один мяч, вернув в матч интригу, а уже через три минуты бразилец спас матч для Металлиста, забив еще один гол.

По итогу команды поделили очки, а это значит, что Металлист имеет призрачные шансы побороться за прописку, а Полесье остало в борьбе за еврокубки.

Статистика матча Металлист 1925 - Полесье 29-го тура УПЛ

Металлист 1925 - Полесье 3:3
Голы: Гармаш, 2, Моура, 90, 90+3 - Мустафаев, 10, Ндукве, 21, Лукас, 30

Владение мячом: 47% - 53%
Удары: 10 - 21
Удары в створ: 6 - 11
Фолы: 9 - 9  
Угловые: 8 - 8

Также в параллельном матче другой претендент на место в еврокубках Рух принимал Черноморец.

Хозяева сразу бросились в атаку, но Черноморцу неплохо удавалось сдерживать порывы соперника, аккруатно контролирую мяч. Однако Рух все равно находил подходы, и уже на 28-й минуте Квасница открыл счет.

Во втором тайме картина матча не изменилась. Гости больше владели мячом, но не могли развернуть нормальную атаку, а львовяне наоборот были острее, хотя им и не удавалось задать собственный тем игре.

На 74-й минуте Таллес удвоил преимущество гостей, похоронив шансы гостей на очки. Благодаря этому Рух вместе с Полесьем и Днепром-1 продолжил борьбу за место в еврокубках.

Статистика матча Рух - Черноморец 29-го тура УПЛ

Рух - Черноморец 2:0
Голы: Квасница, 28, Таллес, 74

Владение мячом: 42% - 58%
Удары: 8 - 3
Удары в створ: 4 - 2
Фолы: 14 - 5  
Угловые: 7 - 1

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