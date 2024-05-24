iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Шевченко поговорил с игроком Манчестер Юнайтед насчет выступлений за сборную Украины

УАФ будет работать над тем, чтобы помочь юному таланту манкунианцев получить украинское гражданство.
Сегодня, 15:52
Закари Бауманн / Getty Images
Закари Бауманн / Getty Images

В пятницу, 24 мая, состоялась встреча президента УАФ Андрея Шевченко с представителями СМИ.

Во время пресс-конференции Шевченко рассказал о ситуации с 17-летним полузащитником Манчестер Юнайтед Захаром (Закари) Бауманном, который имеет украинское происхождение.

"Я разговаривал с Захаром Бауманном. Дмитрий Михайленко (тренер сборной Украины U-19) разговаривал с ним. Мы думаем, как запустить этот процесс. Я разговаривал с мамой его и с ним. Надо работать с документами по получению гражданства", - приводит слова Шевченко журналист Владимир Зверов в своем Telegram-канале.

Отметим, что Бауманн родился 2 января 2007 года в Болтоне, но с шестилетнего возраста тренируется в академии Манчестер Юнайтед.

По ходу нынешнего сезона он успел отметиться дебютным голом за "красных дьяволов", потренироваться с первой командой, а также стать победителем северного дивизиона турнира U-18.

К тому же, в феврале этого года мать Бауманна рассказала о том, что ее сын желает представлять Украину на международной арене.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Сборная Украины Андрей Шевченко Зак Бауманн

Статьи по теме

Миколенко сообщил, когда должен вернуться в общую группу после травмы Миколенко сообщил, когда должен вернуться в общую группу после травмы
Манчестер Юнайтед провел переговоры с представителями четырех тренеров Манчестер Юнайтед провел переговоры с представителями четырех тренеров
Легенда МЮ может возглавить английский клуб Легенда МЮ может возглавить английский клуб
Тренер Украины U-17: Сам не понимаю, что произошло – думал, что будет лучше Тренер Украины U-17: Сам не понимаю, что произошло – думал, что будет лучше
Помочь журналистам

Видео

Аталанта - Байер 3:0 видео голов и видеобзор финала Лиги Европы
Аталанта - Байер 3:0 видео голов и видеобзор финала Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Украина17:52
УПЛ: ЛНЗ победой над Ворсклой открыл заключительный тур чемпионата
Украина17:48
ЛНЗ минимально обыграл Ворсклу в матче "ни за что"
Европа17:36
Финал Кубка Англии не повлияет на судьбу тен Хага - The Guardian
НБА17:30
НБА закрыла расследование в отношении игрока Оклахомы за интимную связь с несовершеннолетней
Европа17:14
Индзаги признали лучшим тренером сезона в Серии А
Украина17:11
Ингулец обыграл Карпаты в матче за чемпионство Первой лиги
Европа16:48
Тренер Севильи - об увольнении Хави: Как же плохо Барселона относится к своим легендам
Формула 116:34
Марио Андретти: Гендиректор Liberty Media сказал мне, что ни за что не пустит нас в Формулу-1
Европа16:16
В Роме определились с судьбой Де Росси
Формула 115:58
Гран-при Монако: два Мерседеса и МакЛарен возглавили первую практику
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK