Шевченко поговорил с игроком Манчестер Юнайтед насчет выступлений за сборную Украины

УАФ будет работать над тем, чтобы помочь юному таланту манкунианцев получить украинское гражданство.

В пятницу, 24 мая, состоялась встреча президента УАФ Андрея Шевченко с представителями СМИ.

Во время пресс-конференции Шевченко рассказал о ситуации с 17-летним полузащитником Манчестер Юнайтед Захаром (Закари) Бауманном, который имеет украинское происхождение.

"Я разговаривал с Захаром Бауманном. Дмитрий Михайленко (тренер сборной Украины U-19) разговаривал с ним. Мы думаем, как запустить этот процесс. Я разговаривал с мамой его и с ним. Надо работать с документами по получению гражданства", - приводит слова Шевченко журналист Владимир Зверов в своем Telegram-канале.

Отметим, что Бауманн родился 2 января 2007 года в Болтоне, но с шестилетнего возраста тренируется в академии Манчестер Юнайтед.

По ходу нынешнего сезона он успел отметиться дебютным голом за "красных дьяволов", потренироваться с первой командой, а также стать победителем северного дивизиона турнира U-18.

К тому же, в феврале этого года мать Бауманна рассказала о том, что ее сын желает представлять Украину на международной арене.

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