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Оболонь минимально обыграла Левый Берег в первом стыковом матче

"Пивовары" оформили себе небольшое преимущество.
Вчера, 20:28
Оболонь минимально обыграла Левый Берег / upl.ua
Оболонь минимально обыграла Левый Берег / upl.ua

В среду, 29 мая, в рамках переходного матча плей-офф УПЛ встречались Оболонь и Левый Берег.

Из-за водушной тревоги старт мачта был немного перенесен, но это не помешало командам начать поединок на высоких скоростях. Уже на 20-й минуте Рыбке пришлось немало постараться, чтобы спасти свою команду от пропущенного гола.

После этого хозяева еще сильнее насели на соперника, но в первом тайме счет так и не был открыт. Зато понадобилось всего восемь минут второго тайма, чтобы Мороз наконец вывел Оболонь вперед.

В целом, во втором тайме Оболонь контролировала ход поединка и уверенно довела матч до уверенной победы.

Статистика матча Оболонь - Левый Берег плей-офф за место в УПЛ

Оболонь - Левый Берег 1:0
Гол: Мороз, 53

Владение мячом: 55% - 45%
Удары: 9 - 5
Удары в створ: 4 - 1
Угловые: 11 - 4
Фолы: 22 - 19
Атаки: 100 - 109

Оболонь: Рыбка - Осман, Дубко, Карась, Грисьо (Чернов, 46) - Мединский, Мороз (Запорожец, 85), Черненко, Груша (Нагиев, 85) - Суханов (Тарануха, 69), Краснопир (Слободян, 85)

Левый берег: Механив - Сидней, Слотюк, Самар, Астахов - Спиваков, Дедух, И.Когут (Войцеховский, 10, Соколов, 88) - М.Когут (Мисик, 89), Синица (Литовченко, 88), Сухоручко (Петренко, 88)

Предупреждения: Мороз, Груша - Сидней, Дедух

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