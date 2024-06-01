iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Экс-голкипер сборной Украины получил страшную травму в матче медиа-турнира Пике

Андрей Пятов сломал ребро, но оставался при этом на поле еще 15 минут.
Сегодня, 00:59
Андрей Пятов / Getty Images
Андрей Пятов / Getty Images

В рамках первого матча медиатурнира Жерара Пике Kings World Cup украинская команда Ua Steel проиграла бразильцам g3xfc со счетом 0:4.

В старте нашей медиа-сборной вышел экс-вратарь Шахтера и национальной команды Украины Андрей Пятов, но уже после первого тайма его заменил Валерий Федорчук.

Как сообщил в своем Telegram-канале президент медиа-команды Михаил Лебига, бывший вратарь сломал ребро, но после этого он отыграл еще 15 минут матча.

"Много вопросов было по Андрею Пятову.

Андрей сломал ребро.

На 5 минуте произошла эта травма и Андрей еще 15 минут делал сейвы. Легенда!", - написал известный украинский стример.

Сегодня ночью, 1 июня, UA Steel сыграют против японского колектива Murash FC. В случае проигрыша наша команда вылетит с турнира.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Пятов

Статьи по теме

"Хотел ему пи**ей дать": Пятов рассказал о важном событии, которое у него отобрали "Хотел ему пи**ей дать": Пятов рассказал о важном событии, которое у него отобрали
Пятов рассказал, изменилось ли его отношение к Луческу после того, как он возглавил Динамо Пятов рассказал, изменилось ли его отношение к Луческу после того, как он возглавил Динамо
Пятов: Ракицкий вернулся и помогает. Он отвечает за свои действия Пятов: Ракицкий вернулся и помогает. Он отвечает за свои действия
Пятов сравнил Мудрика с топ-легионером, который так и не раскрылся Пятов сравнил Мудрика с топ-легионером, который так и не раскрылся
Помочь журналистам

Видео

Провал второй попытки и исторический трофей: обзор победы Олимпиакоса над Фиорентиной в финале Лиги конференций
Провал второй попытки и исторический трофей: обзор победы Олимпиакоса над Фиорентиной в финале Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла две позиции, Калинина вернулась в ТОП-50
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко вновь поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа09:55
Деку хочет включить необычный пункт в контракты некоторых игроков
Европа09:55
Украина на чемпионате Европы среди спортсменов с ампутациями: расписание и результаты матчей
Лига Чемпионов09:28
Боруссия Дортмунд - Реал: где смотреть финал Лиги чемпионов 01.06.2024
Европа09:26
Экс-тренер Челси может продолжить карьеру в греческом клубе
Киберспорт09:18
IEM Dallas 2024: G2 сенсационно выбили FaZe, Vitality уничтожили HEROIC
Бокс09:04
"Вылетишь из бокса навсегда": Майк Тайсон дерзко наехал на Пола после переноса боя
Лига Чемпионов09:00
Прощания, борьба за Золотой мяч и вопрос о справедливости: анонс финала Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд - Реал
Лига Чемпионов08:42
Боруссия Дортмунд - Реал: прогноз на финал Лиги чемпионов
Бокс08:32
Чжилей предсказал победителя реванша Фьюри - Усик
НХЛ08:12
Кубок Стэнли: Эдмонтон лидирует в серии с Далласом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK