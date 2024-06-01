Экс-голкипер сборной Украины получил страшную травму в матче медиа-турнира Пике
В рамках первого матча медиатурнира Жерара Пике Kings World Cup украинская команда Ua Steel проиграла бразильцам g3xfc со счетом 0:4.
В старте нашей медиа-сборной вышел экс-вратарь Шахтера и национальной команды Украины Андрей Пятов, но уже после первого тайма его заменил Валерий Федорчук.
Как сообщил в своем Telegram-канале президент медиа-команды Михаил Лебига, бывший вратарь сломал ребро, но после этого он отыграл еще 15 минут матча.
"Много вопросов было по Андрею Пятову.
Андрей сломал ребро.
На 5 минуте произошла эта травма и Андрей еще 15 минут делал сейвы. Легенда!", - написал известный украинский стример.
Сегодня ночью, 1 июня, UA Steel сыграют против японского колектива Murash FC. В случае проигрыша наша команда вылетит с турнира.
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