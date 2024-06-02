Левый берег - Оболонь 1:1 обзор и результат матча 02.06.2024

В воскресенье, 2 июня, в рамках игры за прописку в УПЛ Левый берег встречался с Оболонью. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

До 51-й минуты команды лишь обменивались атаками, но до голов дело не доходило, пока гости не заработали удаление. Александр Осман оставил свою команду в меньшинстве, после чего "пивовары" практически сразу пропустили.

Источник: УПЛ

Казалось бы, что хозяева на приподнятой морали должны дожимать своего соперника, но Оболонь смогла возобновить паритет в середине второго тайма, а после - довести матч до финального свистка, отбивая все атаки.

Таким образом, киевский клуб сохранил прописку в УПЛ благодаря победе над Левым берегом (1:0) в первом матче.

Статистика матча Левый берег - Оболонь

Левый берег - Оболонь 1:1 (1:2 общий)

Голы: Сидней, 54 - Краснопир, 65

Владение мячом: 56% - 44%

Удары: 8 - 13

Удары в створ: 2 - 5

Фолы: 12 - 8

Левый берег: Механив – Сидней, Самар, Слотюк, Астахов (Синица, 46) – Мысык (М. Когут, 58), Дедух, Спиваков, Соколов – Петренко (Сухоручко, 46), Литовченко (Войцеховский, 68).

Оболонь: Рыбка – Осман, Дубко, Карась, Чернов – Мороз, Черненко – Груша, Мединский – Тарануха, Суханов.

Предупреждения: Осман, 35, Самар, 81

Удаление: Осман, 51 (второе предупреждение)

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