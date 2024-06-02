iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Левый берег - Оболонь 1:1 обзор и результат матча 02.06.2024

Киевляне провели весьма веселый матч.
Сегодня, 17:56
Левый Берег - Оболонь / УПЛ
Левый Берег - Оболонь / УПЛ

В воскресенье, 2 июня, в рамках игры за прописку в УПЛ Левый берег встречался с Оболонью. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

До 51-й минуты команды лишь обменивались атаками, но до голов дело не доходило, пока гости не заработали удаление. Александр Осман оставил свою команду в меньшинстве, после чего "пивовары" практически сразу пропустили.

Источник: УПЛ

Казалось бы, что хозяева на приподнятой морали должны дожимать своего соперника, но Оболонь смогла возобновить паритет в середине второго тайма, а после - довести матч до финального свистка, отбивая все атаки.

Таким образом, киевский клуб сохранил прописку в УПЛ благодаря победе над Левым берегом (1:0) в первом матче.

Статистика матча Левый берег - Оболонь

Левый берег - Оболонь 1:1 (1:2 общий)

Голы: Сидней, 54 - Краснопир, 65

Владение мячом: 56% - 44%
Удары: 8 - 13
Удары в створ: 2 - 5
Фолы: 12 - 8

Левый берег: Механив – Сидней, Самар, Слотюк, Астахов (Синица, 46) – Мысык (М. Когут, 58), Дедух, Спиваков, Соколов – Петренко (Сухоручко, 46), Литовченко (Войцеховский, 68).

Оболонь: Рыбка – Осман, Дубко, Карась, Чернов – Мороз, Черненко – Груша, Мединский – Тарануха, Суханов.

Предупреждения: Осман, 35, Самар, 81

Удаление: Осман, 51 (второе предупреждение)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Оболонь Левый Берег

Статьи по теме

Минай и Металлист 1925 вылетели из УПЛ, Оболонь и Верес отправились в переходные матчи Минай и Металлист 1925 вылетели из УПЛ, Оболонь и Верес отправились в переходные матчи
Ни Оболонь, ни Рух так и не смогли отправить мяч в сетку ворот соперника Ни Оболонь, ни Рух так и не смогли отправить мяч в сетку ворот соперника
Гол Краснопира принес Оболони минимальную победу над ЛНЗ Гол Краснопира принес Оболони минимальную победу над ЛНЗ
Заря и Оболонь "порадовали" болельщиков нулями на табло Заря и Оболонь "порадовали" болельщиков нулями на табло
Помочь журналистам

Видео

Голы Карвахаля и Винисиуса в обзоре финала Лиги чемпионов Боруссия - Реал
Голы Карвахаля и Винисиуса в обзоре финала Лиги чемпионов Боруссия - Реал

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла две позиции, Калинина вернулась в ТОП-50
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко вновь поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров

Последние новости

Европа19:39
Криштиану Роналду: статистика-2023/2024
ММА19:19
Любимчик Джонс неприкасаем: Уайт рассказал, почему не сделает Махачева лидером P4P
Украина19:01
Спасся от вылета: Верес обыграл Эпицентр в ответном матче плей-офф УПЛ
Европа18:50
Роналду хочет видеть в Ан-Насре легенду Реала
Европа18:30
Испугался не на шутку: Сака и другие игроки сборной Англии приняли участие в забавном челлендже
Евро-202418:22
Ребров: Рад, что наши игроки представляют Украину в ТОП-чемпионатах
Европа18:15
Украина обыграла Грецию на чемпионате Европы по мини-футболу
Украина17:56
Оболонь сыграла вничью с Левым берегом, сохранив прописку в УПЛ
Евро-202417:52
"Концентрация на каждой игре": Ребров рассказал о целях сборной Украины на Евро-2024
ММА17:22
Президент UFC высказался о будущем Порье
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK