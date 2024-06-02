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Верес - Эпицентр 3:1: обзор матча и результат игры 02.06.2024

Таким образом, никто не покинул высший украинский дивизион по итогам переходных игр.
Сегодня, 19:01
Верес - Эпицентр / УПЛ
Верес - Эпицентр / УПЛ

В воскресенье, 2 июня, в Ровно на стадионе Авангард прошел ответный матч плей-офф за место в Украинской Премьер-лиге, в котором местный Верес принимал Эпицентр из Каменец-Подольского.

В первой игре команды не сумели определить победителя, сыграв вничью 1:1. Поэтому именно в этом матче решалось, кто займет последнее свободное место в высшем украинском дивизионе.

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К сожалению, уже по итогам первого тайма интрига покинула стадион.

На 7-й минуте Николай Гайдучик открыл счет встречи. А в добавленное к первой половине время подопечные Олега Шандрука дважды поразили ворота соперника: сначала забил Владислав Шарай, а спустя несколько минут Гайдучик оформил дубль.

На этом голы закончились на длительный период времени. Лишь в самом конце поединка Сергей Стень отыграл один мяч, но этого было недостаточно для гостей.

В итоге по сумме двух матчей Верес победил 4:2 и сохранил за собой место в УПЛ. Напомним, что немногим ранее то же самое провернула киевская Оболонь, сдержавшая Левый Берег.

Верес - Эпицентр 3:1 (первый матч 1:1)
Голы: Гайдучик, 7, 45+5, Шарай, 45+2 - Стень, 89.

Верес: Когут - Балан (Шестаков, 84), Кучеренко, Вовченко, Шевченко - Кучеров, Дахновский (Шастал, 68), Банада, Сикейра (Сезар, 46), Шарай (Морозко, 68) - Гайдучик (Мравльевич, 77).

Эпицентр: Чернобай - В. Кристин (Жмуйда, 68), Мороз, Григоращук, Климец - Беженар (Полюлях, 54), Липовуз (Глущук, 72), Миронюк (Алибеков, 54) - Бендера (С. Кристин, 46), Кравчук, Стень.

Предупреждения: Сикейра - Липовуз, Алибеков.

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