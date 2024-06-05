Победитель Первой лиги Украины объявил об отставки главного тренера команды

Ингулец официально сообщил о том, что Владислав Лупашко покинул пост главного тренера команды.

Специалист привел петровский коллектив к золотым медалям Первой лиги Украины-2023/24, обеспечив возвращение в Украинскую Премьер-лигу.

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"Футбольный клуб Ингулец искренне благодарен главному тренеру Владиславу Лупашко за яркий сезон, который он провел с нашей командой, завоевав золотые медали и выведя ее в Премьер-лигу.

Благодарим Владислава Викторовича за профессионализм, невероятную самоотдачу и новаторский подход, который стал залогом успеха Ингульца в прошлом сезоне. Всегда будем Вас поддерживать и гордиться будущими достижениями", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

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