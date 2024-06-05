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Динамо анонсировало подписание еще одного новичка

Скорее всего, киевляне усилятся легионером.
Сегодня, 20:33
Браян Себальос / Getty Images
Браян Себальос / Getty Images

Динамо Киев анонсировало будущее усиление своего состава таинственным новичком.

Пресс-служба киевлян опубликовала в официальных соцсетях силуэт будущего игрока столичного клуба, не оставив никаких подсказок относительно того кто мог бы им стать.

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Вероятнее всего, в Динамо перейдет колумбийский центральный защитник Брайан Себальос, который принадлежит бразильской Форталеге. Футболист уже подписался на официальный аккаунт украинского гранда в Instagram.

Отметим, что детали потенциального трансфера и личного контракта футболиста пока остаются неизвестными.

В текущем сезоне Брайан играл на Родине за Хуниор, но провел лишь 8 матчей во всех турнирах. Футболист вызывался в сборные Колумбии разных возрастных категорий, но по данным Transfermarkt, не провел за них ни одного матча.

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