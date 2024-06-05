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Суркис подтвердил интерес Динамо к лидеру Днепра-1

Шовковский хочет видеть полузащитника сборной в своей команде.
Сегодня, 16:34
Александр Пихаленок / СК Днепр-1
Александр Пихаленок / СК Днепр-1

Президент Динамо Игорь Суркис высказался по поводу интереса к полузащитнику Днепра-1 Александру Пихаленку.

Глава "бело-синих" рассказал, что наставник команды Александр Шовковский хочет видеть игрока в своем распоряжении.

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"У нас есть достаточно возможностей, чтобы приобрести игрока, интересующего наш тренерский штаб – такого, как Пихаленок", - сказал Суркис для ТаТоТаке.

В минувшем сезоне 27-летний игрок провел 31 матч, в которых забил шесть голов и сделал шесть результативных передач.

Ранее Суркис оценил шансы на продажу Шапаренко и Буяльского.

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